F1, Verstappen spiazza tutti in Australia: parrucca e lunghi capelli biondi (FOTO)

Max Verstappen è solito sorprendere in tutti in pista. In Australia in attesa di scendere in pista per far volare la propria Reb Bull, ha sorpreso tutti con un nuovo look stile anni 90. Il pilota olandese si è presentato ai box del proprio team con un look di capelli particolare, composto da parrucca e capelli lunghi biondi. Il primo a rimanere sorpreso dal look del Campione del Mondo è stato Sergio Perez, suo compagno di squadra. Tutto questo fa pensare a d un clima abbastanza sereno in casa Red Bull in vista dell’appuntamento importante di questo weekend (2 aprile la gara) in quel di Melbourne in Australia Questa la foto ii cui i due compagni di scuderia sono ritratti insieme.

E esse cabelinho aí, Verstappen? pic.twitter.com/viZe57stNS — Massinha F1 (@MassinhaF1_) March 30, 2023