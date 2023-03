Chelsea, Havertz: “Mi hanno pagato 80 milioni, quando sono arrivato la gente pensava fossi Messi”

Kai Havertz ha rilasciato un’intervista al Guardian raccontando il suo arrivo al Chelsea per 80 milioni di euro: “Non capisco come si possano pagare così tanti soldi per un giocatore, ma nel mondo del calcio è normale. Questo porta molta pressione pero’, quando sono arrivato la gente pensava fossi Messi, avevo solo 20-21 anni. Vedono solo il prezzo che il tuo club ha pagato e devi giocare alla grande fin dal primo giorno. Alla fine senti quella pressione”.