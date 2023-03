Il Guardian smaschera Abramovich: il magnate russo proprietario del Vitesse dal 2010 al 2016

Nella storia calcistica di Roman Abramovich non c’è stato solo il Chelsea, ma anche il Vitesse. Il club olandese, militante stabilmente in Eredivise, è stato governato e presieduto “segretamente” dal magnate russo per ben 6 stagioni. A svelare l’incredibile e per molti versi clamoroso scenario è stato il Guardian, uno dei principali tabloid inglesi.

Il Guardian, infatti, parlerebbe di un Roman Abramovich proprietario segreto del Vitesse per 6 stagioni, nel mentre in cui il russo era sempre numero uno del Chelsea in Inghilterra. Abramovich per puntare anche sul calcio olandese, avrebbe speso per il Vitesse una cifra vicina 117 milioni di euro. Il tabloid inglese spiega anche come alcuni allacci di mercato propri fra il Chelsea ed il Vitesse siano stati collegati proprio da Abramovich: i Blues nelle stagioni passate hanno prestato ai gialloneri giocatori come Mount, e Matic. Il principale allaccio per cui si spiegherebbe questa teoria sarebbe quello che nel 2010 Merab Jordania, amico di Abramovich, aveva acquistato il Vitesse. Per quelle stagioni, molto probabilmente Abramovich diede un impulso economicamente fondamentale per la vita del club olandese.