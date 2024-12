La sconterà in Ruanda, Max Verstappen, la sanzione inflittagli a novembre dalla Fia a “svolgere lavori socialmente utili”. Il pilota campione del mondo in quell’occasione si era reso protagonista di un’espressione volgare nel corso della conferenza stampa al Gran Premio di Singapore. Ora, nell’ambito di un evento organizzato dalla FIA nel Paese africano, avrà occasione di “scontare” la punizione partecipando a una delle iniziative di contorno. Per Verstappen la sanzione consisterà nel supporto a giovani piloti impegnati nel programma “Fia Affordable Cross Car costruita in Ruanda” organizzato dal Ruanda Automobil Club.