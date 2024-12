“Il mio ritorno in campo con la Francia è stata una liberazione. Era la terza partita e non avevo più l’emozione della prima. Quello dello scorso anno è stato un percorso molto duro, ma molto produttivo. Porterò sempre con me il ricordo dell’anno che ho passato fuori dal campo perché è giusto non dimenticarlo. Non è stato semplicissimo stare il primo anno lontano da casa senza giocare una partita ufficiale”. Così il centrocampista della Nazionale Sandro Tonali, in un’intervista a Vivo Azzurro TV. “Stiamo lavorando su un aspetto, che è quello della semplicità. Ognuno ha fatto quello che sa fare nel migliore dei modi, senza inventarsi niente. Vengono così valorizzati tutti i giocatori, tecnicamente e fisicamente, ognuno aiuta il proprio compagno e non ci sono individualismi”, conclude il giocatore del Newcastle.