“Se quello di De Ketelaere non era fallo? Quella è una cosa che decide l’arbitro, non ho mai opinioni sulle loro decisioni, gli arbitri hanno sempre ragione per definizione”. Con una breve battuta il presidente del Milan, Paolo Scaroni, al suo arrivo in Lega Serie A a Milano, si è pronunciato sull’episodio di Atalanta-Milan e le conseguenti parole di Paulo Fonseca ai microfoni.