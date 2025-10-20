Max Verstappen è reduce da un ottimo GP negli USA: la vittoria e il primo posto sul podio hanno rimescolato le carte in tavola, la sfida alla McLaren è appena cominciata.

In Formula 1, fino a questo momento, nulla è stato ancora deciso e a cambiare le carte in tavola è stato il solito Max Verstappen. In un Mondiale in cui la McLaren sembrava essere in controllo, ora la Red Bull può stravolgere tutto. L’olandese sta decisamente provando a ribaltare un fronte. Ecco cos’ha dichiarato subito dopo il Gran Premio: le sue parole sono state chiarissime.

F1, Verstappen può rovinare i piani della McLaren: le sue parole ad Austin

Ad Austin, il podio è stato composto da questi tre giocatori: Verstappen sul gradino più alto, Norris secondo e Leclerc terzo. Il pilota della Ferrari è stato in seconda posizione fino a sei giri dalla fine, poi ha ceduto il passo all’avversario della McLaren ma ha condotto comunque una gara incredibile.

Occhio però proprio a Verstappen che, vincendo negli Stati Uniti, ha nuovamente rimescolato le carte in tavola. La McLaren non può adagiarsi sugli allori: il mondiale non è ancora vinto.

Al termine della gara, dopo la vittoria, Verstappen ha infatti dichiarato: “Weekend incredibile. Il passo gara tra me e Lando era molto simile, sono riuscito a fare la differenza nel primo stint. Ho guadagnato un distacco tale da poter girare sempre con aria pulita e gestire le gomme nel migliore dei modi. Grande lavoro della squadra. Vittoria Mondiale? La possibilità c’è, dobbiamo continuare a vincere e proveremo a farlo nelle gare che rimangono”.

Nulla è ancora deciso e l’olandese, insieme al suo team Red Bull, ci crede.