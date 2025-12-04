Il Milan prepara l’assalto per il giovane talento italiano: c’è mezza Serie A sul promettente giocatore dell’Atalanta

Il Milan sta definendo le prossime strategie di mercato, valutando diversi profili utili a rinforzare la difesa. Tra i nomi più seguiti c’è Marco Palestra, talento dell’Atalanta in prestito al Cagliari. Il giovane terzino si sta rendendo protagonista di una crescita che ha attirato l’interesse di molti club di Serie A. Le sue prestazioni hanno acceso i riflettori anche di società estere, in particolare inglesi. Un profilo promettente che potrebbe entrare con forza nei piani rossoneri per il futuro immediato.

Milan, Tare sfida mezza Serie A per il giovane talento: la valutazione dell’Atalanta

Il Milan starebbe pensando a Marco Palestra, giocatore per cui l’Atalanta ha fissato un prezzo chiaro. Il terzino destro classe 2005 della Dea piace praticamente a tutte le big di Serie A. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, tra i club interessati ci sarebbe anche quello rossonero. Sul giocatore ci sarebbero anche Juventus, Roma, Inter e Napoli. La forte concorrenza ha portato il club bergamasco a definire la valutazione in vista di una possibile cessione a giugno.

L’Atalanta valuterebbe il cartellino di Palestra non meno di 40 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per alcune società italiane ma non per quelle estere, in particolare inglesi, che seguono con attenzione le sue prestazioni.

Palestra è il difensore della Serie A con più falli subiti (31) ed è il terzo per dribbling riusciti. È inoltre il primo calciatore italiano nato dal 2005 in avanti a superare le dieci presenze da titolare, per un totale di 995 minuti giocati. Nella prima parte della stagione ha raccolto 12 apparizioni e 3 assist con la maglia del Cagliari.