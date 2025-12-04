L’Inter ha scelto il difensore del futuro: il club nerazzurro è pronto ad assicurarsi il croato classe 2007.

L’Inter accelera sul mercato invernale con un’operazione che guarda al futuro. I dirigenti nerazzurri stanno stringendo per il promettente Branimir Mlačić, difensore classe 2007 dell’Hajduk. Si tratta di uno dei giovani più interessanti della scuola croata. Dopo gli incontri avvenuti a Milano, la trattativa sembra ormai vicina alla definizione. L’Inter avrebbe già ideato un piano di crescita congeniale per il giovane difensore.

Mlačić verso Milano: il piano dell’Inter

L’Inter ha messo gli occhi su Branimir Mlačić, difensore dell’Hajduk. Il centrale classe 2007 è finito nel mirino dell’Inter dopo una serie di colloqui avuti nelle ultime settimane con i dirigenti dell’Hajduk. I rappresentanti del club di Spalato sono passati da Milano per un confronto diretto e per capire se ci fossero le condizioni per chiudere. Da quell’incontro è emersa una sensazione diffusa: la trattativa si sta muovendo nella direzione giusta. Se tutto procederà come previsto, il ragazzo dovrebbe firmare con i nerazzurri.

L’interesse dell’Inter è alimentato dall’ascesa recente di Mlačić. Le difficoltà difensive dell’Hajduk hanno aperto spazio al giovane croato, che si è imposto con continuità trovando minuti e responsabilità. Il club nerazzurro vede in lui un prospetto interessante, pronto per confrontarsi con un campionato esigente come la Serie A.

La scorsa settimana alcuni dirigenti dell’Hajduk sono passati da Milano per incontrare l’Inter di persona e fare il punto su come procedere. Nel frattempo Mlačić, in questi mesi, ha messo insieme 15 presenze e due assist, arrivando a 1288 minuti complessivi e ritagliandosi un posto stabile nell’Under 21 croata. Da parte nerazzurra c’è ottimismo: la società pensa di poter chiudere l’operazione senza particolari intoppi e non sembra preoccupata dall’interesse dell’Olympique Marsiglia. L’Hajduk chiede 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, una cifra che l’Inter giudica alla propria portata.

La trattativa potrebbe accelerare nei prossimi giorni. L’Inter ha già tracciato la linea: chiudere l’affare durante il mercato invernale, lasciarlo in Croazia fino al 30 giugno e poi inserirlo nel progetto U23 dal 1º luglio, così da accompagnarlo passo dopo passo nella sua crescita in nerazzurro. Se non ci saranno intoppi, l’operazione dovrebbe trovare la sua conclusione entro la fine dell’anno.