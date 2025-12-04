Da Washington la composizione dei 12 gruppi del nuovo format FIFA. L’Italia di Gattuso conoscerà le potenziali avversarie: speciale Sky con Giunta, Nosotti, Zancan e Teotino.

Manca sempre meno al calcio d’inizio dei Mondiali FIFA di Canada, Messico e Stati Uniti, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Domani, venerdì 5 dicembre – a partire dalle 18 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it – il sorteggio dei 12 gironi, con le 48 squadre che scopriranno gli accoppiamenti della prima fase del torneo. Il sorteggio si terrà a Washington e includerà anche le nazionali europee non ancora qualificate. Cresce l’attesa per l’Italia di Gattuso che, in attesa di giocare i playoff di marzo, conoscerà le potenziali avversarie già certa della collocazione in quarta fascia in caso di qualificazione. Sky Sport seguirà il sorteggio con uno studio dedicato condotto da Mario Giunta, con i commenti e le analisi di Marco Nosotti, Federico Zancan e Gianfranco Teotino presenti in studio.

VENERDÌ 5 DICEMBRE

dalle 18

Sorteggio Gironi Mondiali FIFA 2026

Su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it

In studio: Mario Giunta, Marco Nosotti, Federico Zancan e Gianfranco Teotino