Il campione olandese della Red Bull replica il successo della Sprint e consolida la leadership mondiale. Sul podio anche la Ferrari di Leclerc, mentre Piastri chiude quinto dietro a Hamilton.

Max Verstappen si conferma protagonista assoluto del weekend di Austin. Dopo il successo nella sprint del sabato, il pilota olandese della Red Bull ha vinto anche il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Partito dalla pole, il campione in carica ha condotto la gara senza sbavature, resistendo agli attacchi iniziali e gestendo il ritmo fino alla bandiera a scacchi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle sue spalle si piazza la McLaren di Lando Norris, autore di una prova solida e consistente. Completa il podio la Ferrari di Charles Leclerc, che ha lottato fino al termine ma ha dovuto arrendersi alla superiorità della McLaren nel finale.

Lewis Hamilton chiude in quarta posizione davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri (quinto). Solo sesto George Russell, mentre a brillare è Yuki Tsunoda, capace di rimontare oltre dieci posizioni e di portare a casa un prezioso settimo posto con l’altra Red Bull.

A punti anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin), a conferma di una gara ricca di spunti e sorpassi.

Con questo successo, Verstappen consolida ulteriormente la leadership in classifica mondiale, confermandosi ancora una volta l’uomo da battere in questa stagione.