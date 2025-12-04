La serie originale di Sportface TV apre le porte del raduno delle Fiamme Gialle: allenamenti, storie, emozioni e legami di un gruppo che prima di essere squadra è famiglia.

Una serie che racconta senza filtri l’essenza dello sport. “Storia di un Centro Sportivo”, disponibile su Sportface TV, porta lo spettatore nel cuore del raduno delle Fiamme Gialle, lì dove atleti di élite convivono, si allenano, si sfidano e crescono insieme.

Il progetto accende i riflettori su ciò che accade lontano dalle gare: non solo cronometri, medaglie o risultati, ma volti, voci e piccole grandi storie quotidiane. Al centro c’è l’umanità degli atleti, il senso di appartenenza e la fatica condivisa che crea legami profondi. Perché prima di essere campioni, sono compagni. Amici. Sempre una famiglia.

“Storia di un Centro Sportivo” punta sulla verità delle immagini e sull’autenticità dei protagonisti: momenti di allenamento, riflessioni personali, sorrisi e tensioni che accompagnano ogni percorso sportivo di alto livello. Una narrazione che restituisce la sostanza dello sport vissuto giorno per giorno, dall’alba agli ultimi minuti della giornata.

La serie è disponibile in streaming su Sportface TV, dove ogni episodio spalanca una finestra sulla vita delle Fiamme Gialle, mostrando ciò che normalmente resta fuori dalle telecamere: la passione, la disciplina e la forza di un gruppo che condivide il sogno di superare i propri limiti.

Guarda la serie completa su Sportface TV: “Storia un Centro Sportivo”