Il 18enne di Fermo centra la top 8 al volteggio, il veterano marchigiano si qualifica alla sbarra. Nessun italiano nell’All-Around, finali in programma dal 22 al 25 ottobre.

Arrivano due buone notizie per la ginnastica artistica italiana dai Mondiali in corso a Jakarta. Nelle qualificazioni maschili concluse questa mattina, Tommaso Brugnami e Carlo Macchini hanno conquistato l’accesso alle finali di specialità.

Brugnami, al suo debutto iridato senior, ha strappato un prestigioso quinto posto al volteggio con 14.249 punti, prestazione che lo proietta tra i migliori otto del mondo. Meno fortunato l’altro azzurro in gara, Thomas Grasso, soltanto 35° (13.199) complice un errore al primo salto e una semplificazione nel secondo.

Alla sbarra, invece, è ancora una volta Macchini a tenere alta la bandiera tricolore: il marchigiano si è qualificato in quarta posizione con 14.233, guadagnandosi la finale alle spalle dei fuoriclasse Tsunogai, Fraser e Hashimoto.

Nessun italiano in finale nel concorso individuale generale: i migliori 24 si ritroveranno giovedì 22 ottobre per l’All-Around, mentre Brugnami e Macchini torneranno in pedana il 25 ottobre, giornata dedicata alle specialità.

Per l’Italia si tratta di due piazzamenti importanti, che confermano da un lato la crescita dei giovani come Brugnami e dall’altro la solidità dell’esperienza di Macchini, ancora competitivo ai massimi livelli.