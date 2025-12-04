Jos Verstappen, mette pressione alla McLaren: dichiarazioni taglienti nei confronti di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Jos Verstappen riaccende il clima attorno alla McLaren in vista del Gran Premio di Abu Dhabi. Manca un Gran Premio alla fine della stagione e il mondiale è ancora aperto: Lando Norris è l’attuale leader, ma dovrà guardarsi bene le spalle dal suo compagno di scuderia, Oscar Piastri, e dal quattro volte campione del mondo, Max Verstappen. Il padre del pilota olandese ha scelto parole dirette per descrivere la situazione in casa McLaren.

Jos Verstappen accende la tensione prima di Abu Dhabi

Il padre di Max Verstappen, che non sarà presente all’ultimo Gp poiché impegnato nei rally in Kenya, non ha evitato di mettere pressione sulla McLaren e sui suoi due piloti. Ha parlato di una possibile “unica possibilità” per Norris e Piastri, un concetto che alimenta la pressione di un finale già molto teso. Jos ha dichiarato agli olandesi di Formule1: “Per la prima volta in vita mia tiferò per la Mercedes seconda e terza. Immagino che ci sia un po’ di nervosismo in McLaren, perché questa potrebbe essere l’unica possibilità per entrambi di vincere un mondiale. Non sai mai se ti ritroverai in quella posizione no?”.

Secondo Jos, l’attenzione è ora tutta sulla capacità dei piloti di mantenere lucidità. Le sue parole arrivano in un momento in cui la corsa al mondiale si decide sui dettagli. Max vive una condizione psicologica diversa. Dopo la vittoria in Qatar è a 12 punti da Norris e ha riportato la corsa al titolo in equilibrio. Con un margine così ridotto il mondiale resta aperto, e per lui il finale può trasformarsi in un’opportunità inattesa. La sua rimonta ha cambiato il clima nel box Red Bull, ora più fiducioso che mai per un finale di stagione che si prospetta scoppiettante.