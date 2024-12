Max Verstappen ha rilasciato un’intervista all’emittente olandese Viaplay, toccando vari temi tra cui il suo futuro in Formula 1. Il pilota olandese, reduce dalla vittoria del suo quarto titolo mondiale, è stato a lungo accostato alla Mercedes come possibile successore di Lewis Hamilton, ma alla fine è rimasto in Red Bull. Ha tuttavia tenuto aperte le porte per il futuro, ribadendo però – per il momento – la sua fedeltà al team di Milton Keynes.

Sull’interesse di Mercedes

“Non nascondo che ci siamo seduti insieme. Ci parliamo spesso e abbiamo avuto conversazioni davvero costruttive. Credo che alla base dei nostri discorsi ci fosse grande onestà da entrambe le parti: siamo stati entrambi aperti l’uno con l’altro”.

Il rapporto con Red Bull

“Sembra di essere una seconda famiglia. Tanti grande squadre hanno mostrato interesse nei miei confronti, ma d’altronde in una grande squadra ci sono già. Ho ottenuto grandi successi con Red Bull. Attualmente non c’è molto da dire perché sono molto fedele al mio team e lì mi sento a casa”.

La differenza con il mondo del calcio

“E’ raro che un pilota di Formula 1 esca dal proprio contratto. Non è come nel calcio, dove anche se firmi un contratto di cinque anno capita che te ne vai dopo un anno. Non è questa la mia intenzione. Onestamente non penso molto a cosa può succedere tra uno o due anni, anche perché non posso controllarlo”.

La conclusione di Max

“In questo momento sono molto felice di essere in Red Bull e di aver vinto un altro campionato. Detto questo, sono ancora molto giovane e sono consapevole che in futuro possono accadere ancora molte cose”.

Fedeltà Verstappen

Con l’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes, a partire dal 2025 Max Verstappen diventerà il pilota attualmente in griglia con più anni trascorsi sulla monoposto che guida. Il pilota olandese gareggia infatti in Formula 1 con la Red Bull dal 2016. Per infrangere il record di Hamilton (in Mercedes dal 2013 al 2024), c’è ancora però della strada da fare.

La griglia piloti del 2025

FERRARI: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

RED BULL: Max Verstappen, Sergio Perez

MCLAREN: Lando Norris, Oscar Piastri

MERCEDES: George Russell, Kimi Antonelli

ASTON MARTIN: Fernando Alonso, Lance Stroll

HAAS: Oliver Bearman, Esteban Ocon

VISA CASH APP RACING BULLS: Liam Lawson, Yuki Tsunoda

WILLIAMS: Alexander Albon, Carlos Sainz

AUDI: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto

ALPINE: Pierre Gasly, Jack Doohan

Le parole di Helmur Marko sul compagno di Verstappen per il 2025

“Tra pochi giorni arriveranno novità per quanto riguarda la nostra coppia di piloti per il prossimo anno. Ci sono molte speculazioni, si parla anche di risarcimento, ma sono complete sciocchezze”.

Verstappen contro Leclerc? No, solo un tweet fake

In questi giorni è diventato virale sui social un tweet in cui Charles Leclerc (o meglio, un profilo con questo nome) commentava la foto di Verstappen che celebrava il titolo piloti vinto, scrivendo: “Quel trofeo sarà mio nel 2025”. Il messaggio incriminato, tuttavia, non apparteneva al profilo ufficiale di Charles Leclerc ma ad un account fake (ora sospeso) che ne ha approfittato per mettere un po’ di pepe sulla rivalità tra i due piloti.