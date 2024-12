Dennis Schröder approda ai Golden State: gli Warriors danno al cestista tedesco il più caldo dei benvenuti!

Il primo colpo della nuova stagione di NBA porta il marchio dei Golden State Warriors. La franchigia californiana ha garantito a coach Steve Kerr un innesto di livello per il roster: Dennis Schröder. Per arrivare al cestista tedesco, il General Manger degli Warriors, Michael Joseph Dunleavy Jr, ha deciso di cedere ai Brooklyn Nets il contratto di De’Anthony Melton insieme a tre seconde scelte al Draft. Uno scambio che è stato annunciato dai Golden State giorni fa, dando il via al consueto comitato di benvenuto per Dennis Schröder.

L’ormai ex Nets è stato accolto subito con grande affetto ed entusiasmo, ricevendo il più caldo dei benvenuti da tutte le figure più importanti del team di San Francisco. Da Steph Curry, passando per Draymond Green, fino ad arrivare a coach Steve Kerr, Dennis Schröder è stato inondato da messaggi al suo approdo ai Golden State. Proprio la stella degli Warriors, Steph Curry, si è mosso per primo dedicando al playmaker tedesco una storia Instagram.

Dennis Schröder sbarca agli Warriors: che accoglienza per il cestista tedesco!

Il primo a dare il benvenuto a Dennis Schröder, nonché ex giocatore dei Los Angeles Lakers, è stato Steph Curry. La stella degli Warriors lo ha accolto con una storia sul proprio profilo Instagram, postando l’annuncio della squadra di San Francisco. Al post, l’icona dei Golden State ha abbinato anche una frase di incoraggiamento.

Oltre alla storia Instagram, Steph Curry ha speso due parole per il nuovo colpo degli Warriors anche dopo la sconfitta contro Dallas: “È un vero agonista. Sa creare, segnare, gestire un attacco e un quintetto intero. Non vedo l’ora di vederlo in campo. È un giocatore con cui posso condividere il backcourt, ma che può prendersi carico di tante responsabilità nella gestione della palla quando sono in panchina, dandoci un altro giocatore in grado di attaccare la difesa. Gli piace anche darsi da fare in difesa, perciò non dovrebbe essere una transizione difficile. Vedremo come andrà”.

Il messaggio di Green

Anche Draymond Green ha voluto dare il benvenuto a Dennis Schröder: “Non lo abbiamo portato qui per adattarsi a noi: noi giochiamo in un modo che non gli appartiene, e non credo che sia lui a doversi adattare a noi: Siamo noi che dobbiamo adattarci a lui, perché lui fa cose che a noi mancano e in cui non siamo bravi. Gioca sempre con grande fiducia in se stesso e ho rispetto per persone del genere, per quello che è e per quello che rappresenta. Non vedo l’ora di averlo come compagno e conoscerlo meglio, ma deve essere quello che è”.

Il benvenuto di coach Kerr

Al comitato di benvenuti si è aggiunto pure coach Steve Kerr, con il quale il playmaker tedesco condivide lo stesso agente: “Ho detto a Dennis che mi ha fatto il c… in tre diversi continenti (facendo riferimento anche alle esperienze in area FIBA, ndr), perciò come si suol dire: se non puoi batterli, meglio unirti a loro. È un agonista, un giocatore che può giocare i pick and roll e che sa anche difendere. Per noi era una mossa che aveva senso: prenderà i compiti di Melton, come giocatore in grado di muoversi lontano dalla palla, difendere bene e occupare spazio. È uno che recupera palloni e alza il ritmo. La nostra idea è che possa darci tutto quello che ci serve”.

Le prime parole di Schröder da giocatore dei Golden State

Dopo la calda accoglienza ricevuta, ha parlato lo stesso Schröder. Il nuovo cestista ha rilasciato alcune dichiarazioni con un’agenzia di stampa tedesca: “La reazione iniziale è stata di shock. Essere scambiato così velocemente dopo 25 o 26 partite è intenso. Ma dimostra che mi hanno voluto davvero, perciò va tutto bene. Non vedo l’ora di poter giocare con giocatori da Hall of Fame”. Con ogni probabilità, Dennis Schröder farà il suo debutto con gli Warriors nella notte tra giovedì e venerdì, in occasione del match che andrà in scena nella tana dei Memphis Grizzlies.