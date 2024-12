Dopo l’inquadratura a bordo campo durante il debutto di Luca Van Assche alle Next Gen ATP Finals, è arrivata la conferma ufficiale da parte del diretto interessato. Paolo Cannova è entrato a far parte del team del tennista francese, ricoprendo la figura di allenatore insieme al già presente Vincenzo Santopadre. È iniziata nel migliore dei modi l’esperienza del coach palermitano al fianco del numero 128 del mondo: il ventenne ha sconfitto Juncheng Shang per 4-3(3) 2-4 4-1 4-3(5) nell’esordio a Jeddah. Cannova dividerà le settimane con l’ex allenatore di Matteo Berrettini: “Devo ringraziare Vincenzo per l’opportunità e la fiducia che ha riposto nei miei confronti – ha spiegato l’ex coach di Salvatore Caruso -. Passare del tempo con lui non lo considero lavoro, è un divertimento. Siamo stati insieme due settimane a Dubai per la preparazione di Luca, e attualmente lo sto seguendo da solo alle Next Gen ATP Finals. Nel corso dell’anno ci divideremo equamente il ruolo, con l’ambizione di vivere insieme l’appuntamento del Roland Garros“.