F1, Verstappen: “Meteo imprevedibile. Sempre bello tornare in Austria”

“Questo è il secondo weekend Sprint della stagione ed è sempre più frenetico e complesso rispetto ad una gara normale. Anche il meteo sembra un po’ imprevedibile quindi sicuramente ci sarà un po’ di confusione”. Queste le parole del pilota Red Bull Max Verstappen in vista del week end in Austria per il prossimo Gp di Formula 1. “Quella in Austria – aggiunge il campione del mondo olandese – è la gara di casa per noi e non vedo l’ora di vedere tutto il pubblico. Ci piace sempre tornare qui e sono entusiasta di provare ad aggiungere un altro trofeo alla collezione del team”.