Barcellona, Umtiti verso la rescissione: futuro in Francia o in Italia

Samuel Umtiti torna a Barcellona, ma non per restare in blaugrana. Reduce dal prestito al Lecce, il centrale francese non fa parte dei piani di Xavi e potrebbe rescindere il contratto. Secondo però i media catalani non c’è l’accordo fra le parti perchè Umtiti dovrebbe rinunciare all’ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 2026. Probabile però che si arrivi ad un accordo, anche perchè le squadre interessate non mancano. In Francia il Lione potrebbe offrire un ritorno ad Umtiti, ma anche in Italia ci sono estimatori. Difficile invece un approdo in Arabia Saudita, visto che il giocatore vuole restare in Europa. Intanto, il Barcellona punta Ivan Fresneda, 18enne del Valladolid che, complice la retrocessione in Segunda Division, ha visto abbassare la sua clausola da 40 a 20 milioni di euro.