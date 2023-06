Ferrari, Vasseur: “Stiamo andando nella direzione giusta. Leclerc? A volte rischia troppo e sbaglia”

“Stiamo andando nella direzione giusta. In Canada abbiamo fatto passi in avanti, giravamo sui ritmi di Verstappen. È chiaro che non basta, i prossimi circuiti ci diranno molto. Abbiamo dovuto ‘girare la nave’, cambiare direzione degli sviluppi. Servono mesi, il percorso è cominciato a marzo in galleria del vento dopo aver scoperto i problemi”. Il team principal Ferrari Frederic Vasseur predica ottimismo in vista del weekend in Austria, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Aria di rivoluzioni nel team, Vasseur conferma l’arrivo di un ingegnere di primissimo livello ma “niente nomi, fa parte di un piano più ampio di rinforzi. Lo considero un ‘top guy’, lavorerà sulla macchina del 2025”.

L’altro tema è il futuro di Leclerc e Sainz, entrambi sotto contratto fino al 2024, ma Vasseur chiede tempo. “Mancano 18 mesi alla scadenza. In questo momento introdurre l’argomento rinnovo sarebbe una distrazione, l’ho detto ai loro manager un paio di settimane fa. La priorità è che i piloti collaborino per sviluppare la macchina. Poi durante l’estate, o dopo, inizieremo a parlarne. Sono entrambi attratti dal progetto, vogliono restare e vincere. Ma dobbiamo ragionare da squadra e maturare in ogni area. Parlare oggi soltanto di piloti sarebbe sbagliato per i passi in avanti che dobbiamo fare come team. Come convincere Leclerc a rimanere? Il modo migliore è dargli una macchina competitiva. Lui sa che ogni stagione è cruciale per la sua carriera. Ha un obiettivo: diventare campione del mondo. E vincere il titolo è anche il nostro obiettivo. Bisogna far sentire sia lui che Carlos al centro del progetto”.

Per entrambi l’obiettivo è crescere ancora: “Carlos è veloce ed equilibrato, ma come tutti ha margini di crescita. Charles invece è capace di fare magie in qualifica, di andare oltre. Ma a volte supera il limite ricercando sempre il massimo anche quando la macchina non può darlo. Vuole vincere sempre, perciò può commettere errori come a inizio stagione. Ne abbiamo parlato insieme”. E per tornare al vertice della F1 c’è solo una cosa da fare: “Crescere più rapidamente degli altri. È ora di accelerare, ed è per questo che assumiamo e investiamo nel futuro”.