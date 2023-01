Tennis, Novak Djokovic entra nel comitato esecutivo della nuova Ptpa

Il campione serbo Novak Djokovic è entrato a far parte del primo comitato esecutivo della Professional Tennis Players Association (Ptpa), l’associazione giocatori che ha contribuito a fondare due anni fa insieme al canadese Vasek Pospisil e allo statunitense John Isner. Questi tre co-fondatori sono parte del comitato che è stato eletto soltanto ora, insieme ad altri campioni come al polacco Hubert Hurkacz, la tunisina Wta Ons Jabeur, la spagnola Paula Badosa, la statunitense Bethanie Mattek-Sands e la cinese Zheng Saisai.

Stando a quanto riportato da Supertennis la Ptpa ha comunicato anche i suoi cinque principi guida, dai quali emerge la volontà di cambiare le cose perché il tennis diventi un’attività sostenibile per il maggior numero possibile di atleti. In base ai cinque principi, i membri della Ptpa si impegnano ad agire collettivamente e sostenere i tennisti nel mondo; ottenere che i giocatori possano ricevere una quota giusta del giro d’affari del tennis; ottimizzare e proteggere rigorosamente i diritti dei tennisti; salvaguardare il benessere dei tennisti e proteggerli dagli abusi; contribuire alla miglior visione e alla miglior struttura per il tennis nel mondo.