F1, Vasseur sceglie Ravin Jain come nuovo capo del muretto. Rueda cambia ruolo

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine della prima giornata di testa di Formula 1 disputati in Bahrain, ha deciso di promuovere a leader di muretto Ravin Jain, ingegnere britannico di origine indiana, pupillo della Engineering Academy di Maranello e già braccio destro di Inaki Rueda. Quest’ultimo, dunque, viene sostituito ed abbandona una carica che ricopriva dal lontano 2015, quando a Maranello c’era Maurizio Arrivabene. Ad ogni modo Rueda resterà nella squadra della Rossa, assumendo un ruolo interno in azienda sempre legato all’attività sportiva, ma non più coinvolto nell’attività diretta sui circuiti.

Anche Laurent Mekies subirà una piccola variazione di ruolo poiché dovrà svolgere un numero minore di compiti rispetto alla scorsa stagione: rimarrà come racing director e figura di riferimento ai GP, ma alcune mansioni legate ai rapporti con gli sponsor, e in parte anche alla gestione dei piloti, passeranno direttamente a Vasseur. Tutto questo per permettere a Mekies di concentrarsi maggiormente sulla pista.