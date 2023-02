LIVE – Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: sprint maschile e femminile (DIRETTA)

La diretta testuale della sprint maschile e femminile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica. E’ il momento di tornare in pista per andare a caccia delle prime medaglie di questa rassegna iridata. Sia al maschile che al femminile verrà assegnato il 12esimo titolo iridato della sprint, specialità inserita ai Mondiali nel 2001. Appuntamento a partire dalle ore 12 con le qualificazioni, mentre alle ore 13.30 sono in programma le finali. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLE IN TV

IL CALENDARIO COMPLETO

ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5