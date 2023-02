Real Madrid, Ancelotti perde Alaba e Rodrygo: saltano Atletico Madrid e Barcellona

Il Real Madrid perde due titolari in vista delle due prossime delicate sfide: David Alaba e Rodrygo, infatti, saranno costretti a saltare il derby di Liga con l’Atletico di sabato e la semifinale d’andata di Copa del Rey con il Barcellona di giovedì 2 marzo. L’ex esterno del Bayern Monaco ha riportato una lesione muscolare al terzo distale del bicipite femorale destro, mentre il brasiliano ha sofferto una lesione al muscolo piramidale sinistro. Al momento non si conoscono i tempi di recupero dei due giocatori, anche se l’austriaco non tornerà prima di un mese. Rodrygo potrebbe smaltire il problema in una decina di giorni e potrebbe farcela per il Betis, al più tardi tornerebbe a disposizione per la partita con l’Espanyol dell’11 marzo.