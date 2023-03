F1, Vasseur: “Pressioni esterne, non nel team. Abbiamo due piloti forti”

“Molte persone mi hanno detto che la Ferrari sarebbe stata difficile da gestire internamente, ma non è del tutto vero. L’atmosfera dentro il team è buona, c’è collaborazione, semmai le pressioni arrivano dall’esterno”. Lo ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, in un’intervista al sito del quotidiano spagnolo “AS” a proposito di queste prime settimane di lavoro a Maranello. Le difficoltà in questo avvio di stagione non mancano, ma Vasseur ritiene che “le voci che girano intorno al team possono influenzare il morale della squadra, anche se non hanno nulla a che fare con la realtà”. Su Leclerc e Sainz: “Da 30 anni lavoro con i piloti e anche nelle categorie junior non c’è un primo e un secondo. Hanno tutti lo stesso materiale. Se è così nelle categorie giovanili, non riesco a capire perché non dovrebbe esserlo anche alla Ferrari”.

“Poi è chiaro – precisa Vasseur – che se a un certo punto della stagione può capitare di dover prendere certe decisioni. Se per esempio uno dei due è in lotta con Verstappen e più facile decidere, ma abbiamo due piloti che possono vincere entrambi. Immaginiamo che adesso Perez vinca due gare e Verstappen per guasti al cambio, ritiri o penalità vada in difficoltà tanto da accumulare 100 punti di svantaggio sul compagno di team...Queste situazioni possono capitare ovunque, pensate alla stagione di Rosberg e Hamilton nel 2016. Bisogna spingere con entrambi i piloti, poi è il campionato che ti porta a prendere delle decisioni. Abbiamo due piloti forti che possono fare punti, podi e vincere gare. E’ una risorsa della Ferrari e dobbiamo spingere fino in fondo con entrambi”. La fiducia su Sainz non manca, anzi. “A Carlos non manca niente”, taglia corto Vasseur che poi lancia un appello a tutta Maranello: “I benefici vengono da tutti, anche dal personale della logistica. Vale per tutti, ogni lavoratore fa parte dell’obiettivo di affidabilità del team. Questa è la mentalità che serve, voglio convincere tutti che il lavoro di ognuno porta benefici”.