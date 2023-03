World Baseball Classic 2023: risultati e classifiche

Tutti i risultati e le classifiche della World Baseball Classic 2023, in programma dall’8 al 22 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo sei anni di attesa, la massima competizione di baseball dedicata alle Nazioni torna per la sua quinta edizione. Le venti squadre al via, tra cui l’Italia, si sfidano suddivise in quattro gironi. Le migliori due di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale, in programma tra Miami e Tokyo. La città della Florida poi ospiterà anche semifinali e finalissima. Di seguito, tutti i risultati e le classifiche della World Baseball Classic 2023 aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

I risultati dei gironi

MERCOLEDI’ 8 MARZO

5.00 Olanda-Cuba (gruppo A) 4-2

12.00 Cina Taipei-Panama (gruppo A) 5-12

GIOVEDI’ 9 MARZO

4.00 Corea del Sud-Australia (gruppo B)

5.00 Olanda-Panama (gruppo A)

11.00 Giappone-Cina (gruppo B)

12.00 Cuba-Italia (gruppo A)

VENERDI’ 10 MARZO

4.00 Cina-Repubblica Ceca (gruppo B)

5.30 Panama-Cuba (gruppo A)

11.00 Giappone-Corea del Sud (gruppo B)

12.00 Cina Taipei-Italia (gruppo A)

SABATO 11 MARZO

4.00 Australia-Cina (gruppo B)

5.00 Italia-Panama (gruppo A)

11.00 Giappone-Repubblica Ceca (gruppo B)

12.00 Cina Taipei-Olanda (gruppo A)

18.00 Portorico-Nicaragua (gruppo D)

20.30 Messico-Colombia (gruppo C)

DOMENICA 12 MARZO

1.00 Venezuela-Repubblica Dominicana (gruppo D)

3.00 USA-Gran Bretagna (gruppo C)

4.00 Corea del Sud-Repubblica Ceca (gruppo B)

5.00 Cuba-Cina Taipei (gruppo A)

11.00 Australia-Giappone (gruppo B)

12.00 Italia-Olanda (gruppo A)

17.00 Israele-Nicaragua (gruppo D)

20.00 Canada-Gran Bretagna (gruppo C)

LUNEDI’ 13 MARZO

00.00 Portorico-Venezuela (gruppo D)

3.00 USA-Messico (gruppo C)

4.00 Repubblica Ceca-Australia (gruppo B)

11.00 Cina-Corea del Sud (gruppo B)

17.00 Nicaragua-Repubblica Dominicana (gruppo D)

20.00 Gran Bretagna-Colombia (gruppo C)

MARTEDI’ 14 MARZO

00.00 Portorico-Israele (gruppo D)

3.00 USA-Canada (gruppo C)

17.00 Venezuela-Nicaragua (gruppo D)

20.00 Colombia-Canada (gruppo C)

MERCOLEDI’ 15 MARZO

00.00 Repubblica Dominicana-Israele (gruppo D)

3.00 Messico-Gran Bretagna (gruppo C)

17.00 Israele-Venezuela (gruppo D)

20.00 Canada-Messico (gruppo C)

GIOVEDI’ 16 MARZO

00.00 Repubblica Dominicana-Portorico (gruppo D)

3.00 Colombia-USA (gruppo C)

Classifiche gironi World Baseball Classic 2023

POOL A

Olanda 1V-0P

Panama 1V-0P

Italia 0V-0P

Taipei 0V-1P

Cuba 0V-1P

POOL B

Giappone 0V-0P

Corea del Sud 0V-0P

Australia 0V-0P

Cina 0V-0P

Repubblica Ceca 0V-0P

POOL C

Stati Uniti 0V-0P

Messico 0V-0P

Colombia 0V-0P

Canada 0V-0P

Grand Bretagna 0V-0P

POOL D

Porto Rico 0V-0P

Venezuela 0V-0P

Repubblica Dominicana 0V-0P

Israele 0V-0P

Nicaragua 0V-0P