Italia-Inghilterra, l’arbitro sarà il serbo Jovanovic

Il fischietto serbo Srdjan Jovanovic dirigerà Italia-Inghilterra, gara valida per la prima giornata del girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024 e in programma giovedì alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Con lui i connazionali Uroš Stojkovic e Milan Mihajlovic come assistenti e il quarto ufficiale di gara Novak Simovic. Alla Var i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Piotr Lasyk.