F1, Vasseur lancia la Ferrari verso il Mondiale 2024: “Nuova al 95%, ma non sarà rivoluzione”

Frederic Vasseur dopo una prima stagione difficile in Ferrari, spesso contraddistinta da alti e bassi e da un gap enorme da una dominante Red Bull, mette in archivio il 2023 della F1 e volge lo sguardo a quel che sarà il 2024. “Lo scorso anno tutto è successo all’improvviso, a quattro settimane dal lancio della macchina e cinque o sei settimane prima del Bahrain. Adesso sono in una situazione diversa, più gestibile, conosco quasi tutti e ho una migliore comprensione di tutto. Mi sento molto più a mio agio”, ha affermato il team principal della scuderia di Maranello. Confermata la data di presentazione della nuova monoposto: il 13 febbraio. “Cambieremo il 95% delle componenti della monoposto e può sembrare una rivoluzione, però non lo è. La stabilità nei regolamenti non consente rivoluzioni in questo momento. Abbiamo cercato di migliorare ogni dettaglio alla ricerca di maggiori prestazioni e i piloti sono stati coinvolti fin dall’inizio nel progetto”.

Gli obiettivi a lungo termine sono chiaramente rivolti al 2026: “Il cambio di regolamenti è un’opportunità per fermare un ciclo, dato che negli ultimi 25 anni ci sono stati diversi cicli che hanno visto un team dominare. Quello che vogliamo è che nessuno inizi a lavorare in anticipo. Per fare questo vogliamo che il regolamento tecnico non arrivi prima di giugno 2024”.

Ancora da formalizzare i rinnovi di contratto per i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz: “Abbiamo ancora settimane e mesi davanti a noi. Un anno fa avevo detto che avrei provato a prendere una decisione entro la fine di quest’anno, ma devo ammettere che l’ultima parte della stagione è stata parecchio impegnativa. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato le discussioni, ma siamo un po’ in ritardo rispetto al piano iniziale. In ogni caso non lo considero un problema, prenderemo una decisione presto”.