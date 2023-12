Milan-Monza, Ibrahimovic ancora influenzato: niente esordio da dirigente a San Siro

Niente esordio da dirigente per Zlatan Ibrahimovic che non sarà presente sugli spalti di San Siro per Milan-Monza, in programma alle 12:30. L’ex attaccante svedese è ancora alle prese con uno stato influenzale. Del nuovo advisor di RedBird ha parlato però il vicepresidente rossonero, Franco Baresi: “Non ha bisogno di consigli: sappiamo bene come la sua mentalità sia sempre stata vincente, sarà un valore aggiunto e porterà esperienza al club. Credo che possa dare un contributo importante”, ha spiegato a Sky poco prima del match.