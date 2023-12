Biathlon, Laegreid salta la mass start di Lenzerheide: ha violato il regolamento di sicurezza

Sturla Holm Lægreid non prenderà parte alla mass start maschile di Lenzerheide, in programma nella giornata odierna di domenica 17 dicembre alle 14:45. A deciderlo è stata l’IBU, che ha sanzionato il biatleta norvegese per aver violato il regolamento di sicurezza redatto dell’organizzazione mondiale.

Nella mattinata di venerdì 15, Lægreid ha infatti premuto accidentalmente il grilletto del suo fucile durante una sessione di tiro a secco, lanciando così un proiettile nella struttura che ospita il team nordico. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma il gesto è stato costato al biatleta la partecipazione alla mass start.

“Sono profondamente dispiaciuto, mi scuso con tutta la famiglia del biathlon, con i miei compagni di squadra e con il proprietario dell’hotel. Siamo in uno sport che può potenzialmente uccidere, quindi tutte le lacune in termini di sicurezza devono essere gestite il più severamente possibile. Non mi resta che accettare le conseguenze” ha dichiarato Lægreid.