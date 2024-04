Sonego in vista del Challenger in Sardegna: “Giocare a Cagliari un’emozione speciale”

Lorenzo Sonego, alla vigilia del suo esordio al Challenger 175 sulla terra rossa di Monte Urpinu, è andato in conferenza stampa parlando dei prossimi obiettivi: “Voglio dare l’anima, a Cagliari ho vinto un Atp 250 (nel 2021, ndr), voglio lottare su ogni punto per rivivere quelle belle emozioni. Giocare a Cagliari e in generale in Italia per me è un’emozione speciale”.

Da Sonego è attesa una svolta visto il cambio di coach: “Stiamo puntando molto sull’allenamento, cercando di stare tanto in campo. Sto cercando di migliorare risposta e servizio. Anche tatticamente sto cercando di mettere in ordine il mio tennis”.

Infine dichiara di pensare partita per partita: “L’avversario più pericoloso di questo torneo? Io penso a chi devo incontrare al primo turno, è un giovane di grandi qualità. Bisogna tenere alto il livello in una competizione con molto giocatori forti. In effetti sembra di giocare un Atp 250, ci sono top 30 come Tiafoe e Musetti. Ma voglio dare il massimo”.