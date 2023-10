F1, Sainz: “Ferrari posto giusto per vincere in futuro. A Singapore è stata la vittoria di Vasseur”

Intervenuto in occasione del Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta in quel di Trento, Carlos Sainz ha parlato della Ferrari, tra ambizioni e risultati: “Per qualsiasi pilota l’immagine è quella di essere vestito con il rosso Ferrari: quando arrivi in questa scuderia sei consapevole che stai guidando bene. Vogliamo vincere e stiamo tutti remando nella stessa direzione“. Lo spagnolo ha poi commentato il successo ottenuto a Singapore: “E’ stata la vittoria di Frederic Vasseur, l’esempio del concetto di famiglia che si respira. Si tratta di una vittoria arrivata quando la Red Bull sembrava imbattibile: sono convinto che la Ferrari sia il posto giusto per andare a vincere nel futuro“.

Infine, lo spagnolo ha concluso: “Sin dai test del Bahrain cerco cosa si può migliorare per rendere la Ferrari più competitiva. Non c’è cosa che gratifichi di più del lavoro che inizia a pagare e a noi è successo a partire da Monza. Poi dobbiamo essere bravi ad approfittare delle occasioni, come successo a Monza o Singapore. In Formula 1 tuttavia il lavoro non basta: servono anche velocità e talento“.