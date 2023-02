F1, Vanzini: “Red Bull non risentirà della penalizzazione. Livello altissimo in pista”

“La penalità non intaccherà un team come Red Bull, considerando che è già il team migliore. Credo che non ne risentiranno”. Così Carlo Vanzini, a margine dell’evento di presentazione della nuova stagione di Sky Motori, riguardo la penalità inflitta al team di Milton Keynes per lo sforamento del budget cap. Riguardo lo spettacolo in pista, il telecronista ha aggiunto: “Sarà bello avere debuttanti come Piastri e Sargeant, e un ‘giovane’ Alonso con una Aston Martin che va forte, per cui ho tanta curiosità. Ma soprattutto in griglia c’è un livello molto superiore rispetto al passato, ci sono tanti piloti di cui non ci stupiremmo se vincessero un mondiale in futuro, ragazzi come Norris, Russell e lo stesso Piastri non c’erano negli anni di Schumacher”.

Al suo fianco anche Federica Masolin, che ha sottolineato la crescita dell’audience, intesa anche come varie fasce di popolazione che avvicinano sempre più al motorsport: “Il bello del nostro racconto è che è inclusivo e arriva ovunque, la F1 ha avuto una interessante evoluzione della comprensione e oggi anche ragazze, bambini e più giovani seguono con attenzione un mondo che sembrava appannaggio di generazioni più avanzate. Credo che il racconto social e a volte ‘terra terra’ che riusciamo a fare sia la chiave per inglobare questa audience, in cui si appassionano anche i meno esperti. Inoltre credo che il collegamento al muretto con i team principal sarà un plus nella stagione”, ha concluso, in riferimento a una delle novità della nuova stagione.