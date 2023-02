Inter, Zanetti ironico su Messi: “Credo sia un po’ caro per noi, è difficilissimo”

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di Lionel Messi, scherzando su un suo eventuale arrivo in neroazzurro. Queste le sue parole ai microfoni di Espn: “Per me Messi è l’essenza del calcio e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. È un premio meritato. Quando è finita la finale sono entrato in campo e ho abbracciato Leo e ho detto grazie a tutti per aver coronato quel sogno per noi. Per l’Inter è complicato, credo sia un po’ caro”.