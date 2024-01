F1, ufficiale: Williams correrà con motori Mercedes fino al 2030

La Williams ha rinnovato l’accordo in F1 con la Mercedes per la fornitura dei motori sino al 2030. Le monoposto del team di F1 saranno spinte dal propulsore Mercedes-Benz, come è stato confermato dalla squadra, che utilizzerà le power unit della stella a tre punte anche con il cambio di regolamento previsto per il 2026. “Siamo lieti di confermare Williams Racing come il secondo team cliente che forniremo per i regolamenti sulle power unit del 2026 – le parole di Toto Wolff, responsabile Mercedes-Benz Motorsport – dal 2014, abbiamo continuato a costruire e sviluppare il nostro rapporto con Williams. Mentre il team continua a gettare le basi per sfidare i primi posti della griglia, non vediamo l’ora di supportarli con la fornitura del nostro propulsore”.