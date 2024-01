Abodi: “Club Serie A dovrebbero avere percentuale su scommesse. Pista bob? Fiducioso rimanga in Italia”

“Credo che ci si debba orientare su un’ipotesi diversa, per la quale avevo già lavorato nella scorsa Finanziaria, vale a dire assegnare agli organizzatori degli eventi sportivi italiani una percentuale sulla raccolta delle scommesse, per evitare la loro esclusione dalla catena del valore, che fino a oggi va a beneficio dello Stato, del montepremi e dei concessionari. Credo che questa misura possa essere introdotta attraverso il decreto di riordino del settore, nelle sue due dimensioni: digitale e fisica”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, in un’intervista a La Stampa, nella quale ha affrontato anche lo spinoso tema delle Olimpiadi di Milano-Cortina con la questione irrisolta della pista da bob: “Al momento ci sono le condizioni perché possano rimanere in Italia. C’è una gara in atto per assegnare i lavori di realizzazione della pista a Cortina sulla base di un progetto reso essenziale, vedremo come risponderà il mercato. E c’è una seconda opzione per la rifunzionalizzazione della pista di Cesana che avrebbe bisogno solo dell’omologazione delle federazioni internazionali. Quindi mi sento relativamente fiducioso”.