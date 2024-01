Presidente AIA Pacifici: “Con Var sulla strada giusta. Non seguo le polemiche, confido in capacità arbitri”

“Non seguo le polemiche. Sono convinto che per gli arbitri ogni gara è importante indipendentemente dalla valenza della partita. C’è grande preparazione, attenzione e professionalità, confido nelle capacità degli arbitri indipendentemente dalle polemiche che vengono assolutamente strumentalizzate”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici, a margine della firma del protocollo d’intesa tra la città metropolitana di Roma e l’Aia per l’istituzione di percorsi formativi, rispondendo alle domande sulle parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il match con la Roma di domenica sera. Poi, tornando sulla Var, ha sottolineato come “abbiamo investito molto sulla Var Room e su di un gruppo di varisti altamente specializzati. Siamo un esperimento importante anche a livello europeo e internazionale. La Var è uno strumento giovane, dobbiamo ancora mettere a punto alcune situazioni, ma siamo sulla strada giusta”, conclude.