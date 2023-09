F1: Toto Wolff salterà il Gp del Giappone per un intervento al ginocchio

Toto Wolff salta il Giappone. Il team principal della Mercedes, infatti, non potrà presenziare a Suzuka, sede della prossima gara di F1, a causa di un intervento chirurgico al ginocchio, già programmato da tempo, che lo costringerà a finire sotto i ferri in Austria per ripristinare il legamento crociato anteriore della gamba sinistra, non facendo in tempo a raggiungere la località nipponica. Wolff si è infortunato al ginocchio diversi anni fa in un incidente in biciletta. Il ruolo di Wolf sarà suddiviso tra le altre figure apicali che normalmente lo affiancano ai box.