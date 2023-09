Mondiali rugby 2023, il ct Crowley annuncia il XV titolare per il match contro l’Uruguay

L’Italia si prepara al suo secondo match ai Mondiali di rugby in corso di svolgimento in Francia. Mercoledì alle 17:45 gli Azzurri di Kieran Crowley sfideranno a Nizza l’Uruguay. Il commissario tecnico prepara alcuni cambi nel XV titolare rispetto alla gara d’esordio vinta contro la Namibia. Debutto iridato per Pani all’ala, con Capuozzo che torna nel ruolo di estremo con Ioane. Inedita la coppia di centri formata da Brex e Paolo Garbisi, anche lui all’esordio, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Tommaso Allan e Alessandro Garbisi, terzo debuttante nella competizione iridata. Terza linea confermata con Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Sebastian Negri che raggiunge i 50 caps con la maglia azzurra, mentre in seconda linea insieme a Ruzza torna Niccolò Cannone. Per la prima volta nella storia della Nazionale Italiana di rugby maschile ci saranno, quindi, due coppie di fratelli nel XV titolare. Completano la formazione Fischetti, Nicotera e Riccioni che rientra nella formazione titolare. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Zani, Ceccarelli, Lamb, Zuliani, Pettinelli, Fusco, Odogwu. “Abbiamo lavorato bene in settimana a Bourgoin. Siamo in un Mondiale: ogni partita ha sua importanza, le sue difficoltà e la sua storia. La preparazione del match contro l’Uruguay è stata buona. Saremo focalizzati sulla nostra prestazione”. Così il ct del’Italia di rugby, Kieran Crowley, ha presentato la sfida contro la formazione sudamericana.