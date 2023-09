A Coverciano si apre il corso per dirigente di club addetto agli arbitri

E’ iniziato questa mattina a Coverciano il corso per dirigente addetto agli arbitri. Si tratta della terza edizione del programma didattico di Figc e Aia per formare gli allievi che vogliono entrare nei quadri degli organigramma dei club per tenere i rapporti con i vertici arbitrali. Dopo la prima settimana di lezioni, i corsisti saranno per due giorni al Centro VAR di Lissone, prima di completare il loro iter formativo con 16 ore da svolgersi con la modalità della didattica a distanza.

Questa settimana, tra i vari interventi gli allievi potranno anche seguire le lezioni a cura del responsabile del Settore Tecnico dell’AIA, Matteo Trefoloni, e del responsabile AIA per la Serie A e la Serie B della Commissione dei rapporti con le società per la formazione degli addetti agli arbitri, Riccardo Pinzani.