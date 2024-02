F1 test Bahrain 2024, Sainz: “Dobbiamo ridurre il gap dalla Red Bull. Addio è stato una sorpresa”

“Al momento le sensazioni sono normali, Ci sono ancora 24 gare davanti a noi. Ma quando arriveranno gli ultimi weekend da pilota Ferrari sarà sicuramente emozionante. Qui ho incontrato grandi persone e tifosi in tutto il mondo che mi hanno fatto sentire a casa”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo il primo giorno dei test di F1 in Bahrain: “L’anno scorso eravamo in ritardo di quattro o cinque decimi sul ritmo gara rispetto alla Red Bull, avevamo piste in cui andavamo bene come Singapore. Con un approccio diverso e una macchina diversa, quest’anno dobbiamo ridurre quel gap. Sono sicuro che la squadra mi supporterà fino all’ultima gara”.

E sul suo addio a fine stagione: “L’addio è stata una sorpresa, ero pronto a firmare il rinnovo e pensavo fosse così. Ma ora è il momento di lavorare, testa giù e in pista. Farò del mio meglio per conseguire il miglior risultato possibile. Non ho idea di dove sarò in futuro, sarò un free agent. Ci sono tante opportunità per il futuro. Cercherò l’opzione migliore non solo per il 2025 ma anche per il 2026”.