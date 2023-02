F1 test Bahrain 2023, Wolff: “Non sono ottimista, non è bello guidare questa macchina ora”

“Ieri abbiamo fatto un programma che ha funzionato, oggi con questo caldo la macchina è sbilanciata, manca il grip laterale. Proviamo qualche cosa ma non possiamo cambiare molto in questa sessione. Non è bello guidare questa macchina adesso”. Non è particolarmente soddisfatto Toto Wolff, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la seconda giornata di test di F1 in Bahrain: “Fiduciosi rispetto allo scorso anno? Sì, abbiamo capito meglio cosa è successo l’anno scorso, Abbiamo una base più solida, la macchina non salta, vediamo con le temperature più basse. La Red Bull ma anche la Ferrari vanno veloci, Il gap si è ridotto e questo deve essere il nostro target. Ma al momento non siamo veloci come loro adesso. Se mi sento in corsa per il Mondiale? L’obiettivo è quello di lottare per il campionato. Oggi però non mi sento così ottimista ma siamo una grande squadra che può sviluppare la macchina in maniera veloce”.