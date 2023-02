Milan, Gazzetta: “Addio a San Siro senza l’Inter. Tre progetti per Cardinale”

di Redazione 10

Il Milan inizia a prendere in considerazione l’idea di abbandonare San Siro. E per farlo è pronta a dividere definitivamente le strade con l’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta cominciando a guardare seriamente ai suoi tre progetti alternativi. La più nota è quella di Sesto San Giovanni, ma sullo sfondo restano anche le opzioni San Donato e La Maura, zona vicinissima a San Siro. Il dibattito sul futuro dello storico impianto ha stancato Cardinale, che vuole dare una sterzata e ripartire da zero su aree private. Lo stadio è un obiettivo necessario per un club che vuole crescere e tenere il passo del resto d’Europa. La società è pronta anche a sacrifici: l’addio a San Siro è tra questi, come scegliere un’area esterna a Milano.