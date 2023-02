Roma qualificata agli ottavi di finale di Europa League: tutte le possibili avversarie

La Roma avanza agli ottavi di finale di Europa League 2022/2023: col 2-0 ribalta la sconfitta dell’andata e si qualifica per il turno successivo, ecco tutte le possibili avversarie dei giallorossi. I capitolini non sono testa di serie, pertanto giocheranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Nel sorteggio di Nyon (venerdì 24 febbraio alle ore 12) pescheranno una delle otto squadre testa di serie, vale a dire le vincitrici del girone. Tra queste, anche il Betis già affrontato proprio nella fase a gruppi. Si tratta dunque di Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilles e non ci sono paletti per la squadra di Allegri.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA AGLI OTTAVI

Arsenal (ENG)

Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (HUN)

Feyenoord (NED)

Freiburg (GER)

Real Sociedad (ESP)

Union Saint-Gilloise (BEL)