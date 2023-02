Champions, Adani: “Il Napoli può ambire alla semifinale, l’Inter deve arrivare ai quarti”

Lele Adani è intervenuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato delle possibilità in Champions delle milanesi e del Napoli:“Il Milan è ancora in una fase acerba del progetto, già arrivare ai quarti sarebbe un successo oltre le aspettative – ha detto -. L’Inter è squadra, invece, matura e l’ha fatto vedere con il Barça in questa stagione e anche con il Liverpool lo scorso anno. Essere tra le prime otto per i nerazzurri è un dovere”.

Infine, sul Napoli: “Grazie al lavoro di Spalletti ha avuto una crescita difficilmente immaginabile mesi fa. Oggi, se facciamo la somma tra il valore messo in campo dai giocatori e le prestazioni del collettivo, gli azzurri possono ambire a finire tra le prime quattro d’Europa”.