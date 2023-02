Lazio, Patric: “La Conference ci dà fiducia. Punto le 200 presenze”

La qualificazione agli ottavi di Conference League “ci dà tanta fiducia per le prossime partite di campionato, a partire da quella con la Sampdoria. Passare il turno in Europa era il nostro obiettivo, vogliamo fare bene in ogni competizione”. Lo ha detto il difensore della Lazio Patric a due giorni dal match contro i blucerchiati di Stankovic all’Olimpico. Una gara che il jolly spagnolo definisce “molto complicata, piena di insidie come tutte le partite di Serie A – spiega in un’intervista ai canali del club -. Servirà la massima attenzione per tutti i 90’. Nonostante la classifica attuale della Sampdoria, non sarà un match dall’esito scontato”. E sul suo futuro in biancoceleste: “Punto a migliorarmi ogni giorno, come persona e calciatore, cercando di andare oltre le mie potenzialità. Raggiungere 175 presenze con questa maglia è un onore, ormai mi sento un vero laziale al 100%. Per questo non mi fermo e intanto punto quota 200”.