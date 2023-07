Napoli, Spalletti riceve il premio Artis Suavitas : “Qui ho vissuto momenti indimenticabili”

Luciano Spalletti è tornato a Napoli per ricevere il premio Artis Suavitas. L’ex allenatore azzurro ha commentato così il premio: “Mi imbarazza pensare di aver ricevuto un premio dedicato a chi è riuscito a divulgare cultura e conoscenza. Napoli è stata l’Università della mia vita. So come mi ha fatto sentire Napoli, ho instaurato un rapporto profondo con il club e soprattutto con i tifosi. Ho vissuto momenti indimenticabili che saranno sempre con me”.