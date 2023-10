F1 Sprint Race GP Austin, Russell: “Non potevo ridare la posizione a Piastri, in gara potremmo fare bene”

Il pilota della Mercedes George Russell ha commentato così l’ottavo posto nella Sprint Race del GP di Austin: “Gara movimentata, non sono riuscito a ridare la posizione a Piastri perché Gasly lo aveva già superato. Se avessi lasciato passare Piastri avrei dovuto far passare anche Gasly. Per fortuna il sabato non ci sono molti punti in palio. Domani siamo in una buona posizione per lottare per il podio partendo dalla quinta posizione. Le gomme si sono comportate bene nello Sprint, anche grazie alle temperature molto basse. Domani faremo gara alla pari con Ferrari e McLaren, loro partono avanti ma possiamo dargli fastidio”.