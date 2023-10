“Non sono riuscito a trovare il setup ideale per la Sprint. Siamo andati nella direzione sbagliata, ma sono convinto che in gara saremo più competitivi. Abbiamo buone informazioni per sistemare la macchina. Spero che le condizioni siano simili a quelle della Sprint”, queste le parole di Sergio Perez, dopo il quinto posto nella Sprint Race del GP di Austin.