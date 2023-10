Champions League 2023/2024: Inter-Salisburgo sarà arbitrata da Letexier, Union Berlino-Napoli a Peljto

Sarà il francese François Letexier a dirigere la sfida di Champion League tra l‘Inter e il Salisburgo, valida per la terza giornata del girone D e in programma martedì alle 18.45 a San Siro. I suoi collaboratori saranno Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, anche loro francesi come il quarto ufficiale Jérémy Stinat, l’arbitro al Var Jérôme Brisard e l’assistente al Var Benoît Millot. Al bosniaco Irfan Peljto la tra l’Union Berlino e il Napoli, valevole per la terza giornata del girone C e in programma martedì alle 21. I suoi collaboratori saranno i connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Quarto ufficiale Dragan Petrovic, anche lui bosniaco. Al Var l’olandese Pol van Boekel e l’assistente Piotr Lasyk, polacco.